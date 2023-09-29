Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ за неделю на донецком направлении

По данным ведомства, противник потерял свыше 1 760 военнослужащих убитыми и ранеными

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю потеряли на донецком направлении свыше 1 760 человек убитыми и ранеными, а также 40 танков и других бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.

"В результате боевых действий противник потерял более 1 760 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 40 танков и других боевых бронированных машин, а также 70 автомобилей", - отмечается в сообщении. В ходе контрбатарейной борьбы было поражено 13 орудий полевой артиллерии и 2 реактивных системы залпового огня "Град", добавили в Минобороны.

Также, по данным ведомства, российские войска за неделю уничтожили два склада боеприпасов в районах Звановки и Зари Донецкой Народной Республики.