МО РФ заявило, что ВСУ выводят в тыл мехбригаду из района Работина из-за отказа воевать

В ведомстве сообщили, что российские подразделения продолжают вести активную оборону на запорожском направлении, в течение недели отразив восемь атак штурмовых групп 65-й механизированной и 71-й егерской бригад противника в районах Вербового и Работина

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) выводят в тыл 47-ю механизированную бригаду из района Работина в Запорожской области из-за отказа военных выполнять боевые задачи на фоне потерь. Об этом сообщили в Минобороны России.

Там отметили, что российские подразделения продолжают вести активную оборону на запорожском направлении, в течение недели отразив восемь атак штурмовых групп 65-й механизированной и 71-й егерской бригад противника в районах Вербового и Работина Запорожской области. В районах населенных пунктов Малой Токмачки, Орехова и Новоданиловки нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 23-й и 118-й механизированных бригад ВСУ.

"В ходе боев потери противника составили более 330 украинских военнослужащих, 32 боевые бронированные машины, 38 автомобилей, а также 25 орудий полевой артиллерии. Командованием ВСУ в настоящее время осуществляется вывод в тыловой район 47-й механизированной бригады ВСУ из района населенного пункта Работино Запорожской области, в связи с отказом военнослужащих выполнять боевые задачи из-за понесенных потерь", - сообщили в ведомстве.