В МО РФ впервые сообщили, что ВСУ потеряли станцию радиоэлектронной разведки "Пластун"

По данным ведомства, потери противника на донецком направлении за сутки превысили 150 бойцов убитыми и ранеными

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) на донецком направлении потеряли станцию радиоэлектронной разведки "Пластун", сообщили в Минобороны России.

Ранее МО РФ с начала СВО о потерях Киевом станции "Пластун" не сообщало.

"Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 150 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, две боевые бронированные машины, три автомобиля, пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", а также станция радиоэлектронной разведки "Пластун", — отметили в МО РФ. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и гаубица Д-20, добавили в ведомстве.