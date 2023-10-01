1 октября, 11:19,
обновлено 1 октября, 11:31
Военная операция на Украине

В МО РФ впервые сообщили, что ВСУ потеряли станцию радиоэлектронной разведки "Пластун"

Militaryukr/ CC BY-SA 4.0/ Wikimedia Commons
Станция радиоэлектронной разведки "Пластун"
© Militaryukr/ CC BY-SA 4.0/ Wikimedia Commons

По данным ведомства, потери противника на донецком направлении за сутки превысили 150 бойцов убитыми и ранеными

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) на донецком направлении потеряли станцию радиоэлектронной разведки "Пластун", сообщили в Минобороны России.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Ранее МО РФ с начала СВО о потерях Киевом станции "Пластун" не сообщало.

"Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 150 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, две боевые бронированные машины, три автомобиля, пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", а также станция радиоэлектронной разведки "Пластун", — отметили в МО РФ. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и гаубица Д-20, добавили в ведомстве. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация