Сборная ВС России выиграла девять медалей на ЧМ по пулевой стрельбе среди военнослужащих

В Минобороны РФ сообщили, что награду лучшему стрелку из пистолета среди мужчин вручили старшему лейтенанту Леониду Екимову

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Сборная Вооруженных сил РФ выиграла девять медалей на чемпионате мира по пулевой стрельбе среди военнослужащих под эгидой Международного совета военного спорта (CISM) в Бразилии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"За весь период проведения чемпионата мира сборная команда Вооруженных сил Российской Федерации завоевала девять наград, из которых две золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали. Награда лучшему стрелку из пистолета среди мужчин вручена старшему лейтенанту Леониду Екимову, в копилке которого две медали высшего достоинства", - говорится в сообщении.

Соревнования определили сильнейших в шести видах стрелковой программы у мужчин и женщин, в стрельбе из винтовки и пистолета, российскую сборную представляли 12 атлетов ЦСКА. Торжественная церемония награждения победителей турнира состоялась на олимпийском стрельбище в Рио-де-Жанейро.

В медальном зачете сборная команда ВС РФ разделила первое место со сборной Швейцарии. Всего в чемпионате участвовали 16 сильнейших стран в этом виде спорта, среди которых сборные команды Бразилии, Хорватии, Китая, Люксембурга, Катара, Турции, Словении, Швейцарии, Колумбии, Чили, Венгрии, Австрии, Ирана, Перу, Франции.

Сборная команда Вооруженных Сил РФ на соревнованиях выступала под национальным флагом, а в честь победы российских атлетов играл национальный гимн. Начальник команды подполковник Алексей Каменский является мастером спорта международного класса по пулевой стрельбе, он неоднократный чемпион и призер Кубков и Всероссийских соревнований, бронзовый призер Кубка мира, двукратный серебряный призер мировых первенств. В тренерский штаб команды входят олимпийский чемпион Юрий Федькин и бронзовый призер Олимпиады Анна Малухина.

Официальным представителем CISM и инспектором ЧМ был назначен представитель ВС РФ, член Совета директоров CISM от Европы, начальник Военного института физической культуры генерал-майор Олег Боцман. CISM - одна из крупнейших международных спортивных организаций, объединяющая 140 государств, которая не поддержала западную политику санкций против России и остается верна своим принципам и своему девизу "Дружба через спорт".