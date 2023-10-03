Минобороны РФ сообщило о поражении цеха ремонта бронетанковой техники ВСУ в Харькове

В ведомстве рассказали, что в районе Купянска уничтожен склад вооружения 41-й механизированной бригады ВСУ

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции поразили в Харькове цеха ремонта и восстановления бронетанковой техники украинских вооруженных сил (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В городе Харькове на территории бронетанкового завода поражены цеха ремонта и восстановления бронетанковой техники ВСУ", - отмечается в сообщении.

"В районе города Купянска Харьковской области уничтожен склад вооружения 41-й механизированной бригады ВСУ", - проинформировали в военном ведомстве.

По данным Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками, ударными беспилотными летательными аппаратами и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 122 районах.

Кроме того, в районе населенного пункта Бурлацкое в ДНР на позиции поражена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук".