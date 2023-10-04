МО РФ рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком направлении

По данным ведомства, противник потерял до 185 военных

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на южнодонецком направлении до 185 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили атаку штурмовой группы 127-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Кроме того, ударами штурмовой и армейской авиации нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики", - сообщили там.

По данным ведомства, на этом направлении противник в течение суток потерял до 185 военных убитыми и ранеными, а также 3 боевые бронированные машины, 2 автомобиля и орудие Д-20.