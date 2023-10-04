МО РФ сообщило об отражении четырех атак ВСУ на донецком направлении

В ведомстве добавили, что в районе Константиновки в ДНР был уничтожен склад боеприпасов 24-й украинской механизированной бригады

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Российские войска за прошедшие сутки отразили четыре атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Андреевки, Водяного и Невельского в ДНР, противник потерял до 165 человек убитыми и ранеными. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 5-й штурмовой, 59-й мотопехотной и 53-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Водяное и Невельское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении. По данным ведомства, противник потерял до 165 военнослужащих убитыми и ранеными, а также 7 единиц техники, в том числе артсистему М777 американского производства.

В Минобороны РФ добавили, что в районе Константиновки в ДНР был уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ.