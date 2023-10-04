4 октября, 11:06,
обновлено 4 октября, 11:11
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении двух атак ВСУ на краснолиманском направлении

© Минобороны России/ ТАСС

В ведомстве уточнили, что за сутки на этом направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих, поражены 2 боевые бронированные машины и 2 гаубицы Д-30

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Центр" за минувшие сутки отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов" (признана террористической организацией, запрещена в РФ - прим. ТАСС) в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ уточнили, что за сутки на этом направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих, поражены 2 боевые бронированные машины и 2 гаубицы Д-30. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация