МО РФ сообщило об отражении двух атак ВСУ на краснолиманском направлении

В ведомстве уточнили, что за сутки на этом направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих, поражены 2 боевые бронированные машины и 2 гаубицы Д-30

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Центр" за минувшие сутки отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов" (признана террористической организацией, запрещена в РФ - прим. ТАСС) в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ уточнили, что за сутки на этом направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих, поражены 2 боевые бронированные машины и 2 гаубицы Д-30.