МО РФ рассказало о потерях ВСУ на купянском направлении

По данным ведомства, противник потерял до 30 военных

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие уничтожили на купянском направлении до 30 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), танк и радиолокационную станцию (РЛС) американского производства, сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем Западной группировки войск поражены живая сила и техника 25-й воздушно-десантной, 32-й, 115-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое Харьковской области, Стельмаховка и Артемовка Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, было уничтожено до 30 украинских военнослужащих, танк, 2 автомобиля ВСУ. Кроме того, в районе населенного пункта Шийковка Харьковской области была уничтожена РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.