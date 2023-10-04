4 октября, 17:39
Военная операция на Украине

В ВГА Харьковской области заявили, что украинские военные копают траншеи в центрах городов

Глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев предположил, что траншеи оборудуют для подготовки многоэшелонированной обороны городов

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Украинские военные готовят города Харьковской области к обороне и роют траншеи прямо в центрах населенных пунктов, сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

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"Украинские боевики сейчас активно укрепляются. Траншеи роют прямо посреди центральных районов городков в Харьковской области, уничтожая при этом подземные коммуникации. Информация поступает от людей, которые находятся на местах в постоянном контакте с нами и передают информацию. Наши военнослужащие точечно отрабатывают места скопления личного состава противника. Ежедневные потери исчисляются сотнями", - сказал Ганчев.

Он предположил, что траншеи в центрах городов оборудуют для подготовки многоэшелонированной обороны городов.

Под контролем российских военных находятся порядка 30 населенных пунктов Харьковской области. Сотрудники администрации не имеют доступа к 11 из них из-за активных боевых действий в этих районах, в остальные населенные пункты доставляется гуманитарная помощь. 

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