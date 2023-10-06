6 октября, 05:35
Новая техника ВС РФ

Шойгу заявил, что поставка новых Су-34 и доработка эксплуатирующихся идут по графику

© Минобороны России/ ТАСС

Глава МО РФ также отметил, что завершена контрактация 2024 года

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Поставка новых истребителей-бомбардировщиков Су-34 и доработка эксплуатирующихся в войсках осуществляются по графику, завершена контрактация 2024 года. Об этом сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

"Вопрос оснащения вооруженных сил перспективными образцами авиационной техники постоянно находится в центре нашего внимания", - подчеркнул Шойгу в ходе совещания с участием руководства Новосибирского авиазавода имени В. П. Чкалова.

Как уточнили в Минобороны России, Шойгу отметил, "что в текущем году благодаря совместным усилиям промышленности и министерства обороны поставка новых самолетов Су-34 и доработка уже эксплуатирующихся в войсках осуществляются в соответствии с графиками". Министр отметил, что "программа года будет, безусловно, выполнена". "Кроме того, у нас здесь завершена контрактация 2024 года. Каких-то вопросов, требующих нашего внимания, по 2024 году нет", - сказал Шойгу. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияНовая техника ВС РФ
© Информационное агентство ТАСС
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