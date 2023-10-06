6 октября, 12:22,
обновлено 6 октября, 12:34
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении за неделю четырех украинских самолетов

© Минобороны России

Авиация ВКС сбила самолеты Су-27, Су-25 и МиГ-29 и уничтожила штурмовик Су-25, отметили в министерстве

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Истребительной авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) и средствами противовоздушной обороны РФ за неделю уничтожено четыре украинских самолета. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны в течение недели сбиты самолеты Су-27, Су-25 и МиГ-29 Воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Солдатское Днепропетровской области, Сергеевка и Клещеевка Донецкой Народной Республики, а также на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожен штурмовик Су-25", - говорится в сообщении. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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