МО РФ сообщило об уничтожении за неделю четырех украинских самолетов

Авиация ВКС сбила самолеты Су-27, Су-25 и МиГ-29 и уничтожила штурмовик Су-25, отметили в министерстве

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Истребительной авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) и средствами противовоздушной обороны РФ за неделю уничтожено четыре украинских самолета. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны в течение недели сбиты самолеты Су-27, Су-25 и МиГ-29 Воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Солдатское Днепропетровской области, Сергеевка и Клещеевка Донецкой Народной Республики, а также на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожен штурмовик Су-25", - говорится в сообщении.