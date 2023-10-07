МО РФ сообщило, что ПВО сбили украинский Су-24 у Преображенки в Запорожской области

По данным ведомства, также перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и четыре противорадиолокационных ракеты HARM противника

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России в ходе спецоперации на Украине за прошедшие сутки у Преображенки в Запорожской области сбили штурмовик Су-25 воздушных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Преображенка Запорожской области сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины. Перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и четыре противорадиолокационных ракеты HARM производства США", - говорится в сообщении.