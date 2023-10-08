Рогов сообщил об улучшении позиций российских сил в районе Времевки в ДНР

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", ВС РФ отбили две попытки наступления украинских военнослужащих на времевском участке линии боевого соприкосновения

ДОНЕЦК, 8 октября. /ТАСС/. Силы РФ отбили две попытки наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на времевском участке линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике (ДНР) и улучшили свои позиции. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"На времевском направлении было две атаки [ВСУ], которые были отбиты, и наши ребята даже продвинулись вперед и улучшили свои позиции", - сказал он.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что Киев к этому моменту потерял 71,5 тыс. военных и около 18,5 тыс. танков и других бронемашин. Глава Минобороны Сергей Шойгу 26 сентября рассказал, что только за этот месяц потери Украины превысили 17 тыс. человек, при этом "контрнаступление" так и не принесло значимых результатов.