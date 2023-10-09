Минобороны РФ запустило на сайте раздел к 80-летию завершения битвы за Кавказ

В нем представили рассекреченные исторические документы военных лет из фондов ЦАМО РФ

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Министерство обороны РФ на своем сайте запустило мультимедийный историко-познавательный раздел "Непокоренный Кавказ", посвященный 80-летию завершения битвы за Кавказ, в котором размещены рассекреченные исторические документы.

"К 80-летию победы Красной армии в битве за Кавказ Минобороны России запускает мультимедийный историко-познавательный раздел "Непокоренный Кавказ", посвященный полному освобождению от немецко-фашистских захватчиков территории Северного Кавказа и Кубани в годы Великой Отечественной войны. В нем представлены рассекреченные исторические документы военных лет из фондов ЦАМО РФ. Данные материалы служат свидетельством воинского мастерства, отваги и героизма красноармейцев", - говорится в сообщении.

Раздел доступен по адресу https://taman80.mil.ru.

Значение битвы за Кавказ

Битва за Кавказ стала одной из самых продолжительных в Великой Отечественной войне. Сражения начались 25 июля 1942 года и продолжались 442 дня. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских полчищ в битве за Кавказ отмечается 9 октября. Именно 9 октября Красная армия в результате ударов с суши и высадки десантов с моря полностью освободила от немецких и румынских захватчиков Таманский полуостров.

"В ходе наступления советских войск на Северном Кавказе в 1943 г. врагу был нанесен огромный урон: было уничтожено около 275 тыс. солдат и офицеров, свыше 6 тыс. попали в плен, было уничтожено и подбито 890 танков, свыше 2 тыс. самолетов, 2 127 орудий, свыше 7 тыс. автомашин и т. д. За это же время наши войска захватили 458 танков, 1 392 орудия, 1 533 миномета, свыше 15 тыс. автомашин и другое имущество", - отметили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что за проявленные героизм и мужество 42 соединениям и частям были присвоены почетные наименования Новороссийских, Таманских, Темрюкских, Кубанских и Анапских.