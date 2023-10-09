9 октября, 08:32

МО РФ: заболеваемость растет в Африке в районах расположения американских биообъектов

© Минобороны России

Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов отметил, что эти факты заставляют правительства стран пересмотреть необходимость и целесообразность сотрудничества с США в этих вопросах

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Ухудшение ситуации с заболеваемостью фиксируется в районах размещения американских биологических объектов в странах Африки. Эти факты заставляют правительства стран пересмотреть необходимость и целесообразность сотрудничества с США в этих вопросах, сообщил в ходе брифинга начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Закономерное ухудшение ситуации с заболеваемостью в районах размещения американских биообъектов заставляет правительства многих африканских государств по-другому взглянуть на необходимость и целесообразность сотрудничества с Соединенными Штатами", - сказал Кириллов.

В качестве примера он привел то, что в 2022 году деятельность компании Metabiota - крупнейшего подрядчика Пентагона - в Африке была прекращена, так как "противоправные методы работы компании стали вызывать слишком много вопросов на уровне национальных правительств". 

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© Информационное агентство ТАСС
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