15 октября, 10:25,
обновлено 15 октября, 11:08

МО РФ сообщило о приближении к границе над Черным морем американского беспилотника

Истребитель Су-27. Сергей Бобылев/ ТАСС
Истребитель Су-27
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Как сообщили в ведомстве, российский истребитель Су-27 не допустил нарушения государственной границы России

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Российский истребитель Су-27 не допустил нарушения государственной границы РФ разведывательным беспилотником RQ-4B Global Hawk ВВС США над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны России.

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15 октября российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря была обнаружена приближающаяся к госгранице РФ воздушная цель. Для недопущения нарушения госграницы в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил, уточнили в ведомстве. "Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как разведывательный БПЛА RQ-4B Global Hawk ВВС США. При приближении российского истребителя иностранный разведывательный БПЛА выполнил разворот от госграницы РФ. Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения госграницы РФ не допущено", - сказали в Минобороны России.

Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности, подчеркнули в оборонном ведомстве. 

Теги:
СШАРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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