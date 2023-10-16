16 октября, 08:42
Военная операция на Украине

Рогов сообщил, что ВСУ за сутки потеряли на двух направлениях более 200 человек

Речь идет об ореховском и времевском направлениях

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытках атаковать российские позиции на ореховском и времевском направлениях в Запорожской области за сутки составили более 200 военнослужащих. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Общие потери со стороны ВСУ и на ореховском, и на времевском направлениях за сутки - более 200 человек. На времевском направлении было три попытки штурма со стороны противника в районе Старомайорского. Все они отбиты", - сказал Рогов.

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По словам собеседника агентства, благодаря разведданным российские артиллеристы точным ударом ликвидировали склад боеприпасов ВСУ в районе Малиновки. "После этого ощутимо снизился огневой контакт со стороны противника", - добавил Рогов.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил президент Владимир Путин 5 октября, Киев за четыре месяца потерял свыше 90 тыс. человек и более 550 танков. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что при этом "контрнаступление" так и не принесло значимых результатов. 

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