Пленный военнослужащий ВСУ назвал бессмысленными военные действия между Украиной и РФ

По мнению Виталия Сидюкова, "кому-то выгодно всех разругать"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Сидюков признался, что считает бессмысленным военный конфликт с Россией. Об этом он заявил на видеозаписи, распространенной Минобороны РФ.

"У меня родственники в России, родственники в Белоруссии, в Крыму родной дядя, двоюродные братья. Мы на свой страх и риск общались, и нормально все. Я все это понимал, и мать моя прекрасно понимала, что это бессмысленно просто-напросто. Эта война никому не нужна, детей больше жаль", - рассказал украинец.

По словам пленного, он был мобилизован в марте 2023 года. В плен попал в августе, не успев добраться до позиции в купянском районе. "Я родился на Украине, вырос, школу закончил. При Союзе удалось пожить немало, хорошо, дружно жили. Я живу в 25 км от монумента дружбы "Три сестры" [на границе России, Белоруссии и Украины]. Мы постоянно там день молодежи отмечали. Кому-то выгодно всех разругать", - отметил Сидюков.