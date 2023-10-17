17 октября, 11:12,
обновлено 17 октября, 11:24
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об отражении атак ВСУ на краснолиманском направлении

По данным ведомства, противник потерял до 115 военнослужащих

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ за прошедшие сутки отразили две атаки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, противник потерял до 115 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 21-й, 63-й механизированных бригад ВСУ", - говорится в сообщении. Отмечается, что потери противника составили "до 115 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 2 автомобиля" а также 2 орудия Д-20 и гаубица "Мста-Б".

Кроме того, в Минобороны сообщили, что ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Червоной Дибровы, Шипиловки и Кузьмина Луганской Народной Республики. 

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