18 октября, 10:21,
обновлено 18 октября, 10:24

Шойгу: численность войск усиления НАТО в Восточной Европе и Прибалтике выросла в 2,5 раза

По словам министра обороны РФ, теперь это более 30 тыс. человек

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Войска усиления НАТО в Восточной Европе и странах Балтии с февраля прошлого года увеличили численность в 2,5 раза, теперь это более 30 тыс. человек, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"С февраля прошлого года численность войск усиления блока в Восточной Европе и странах Балтии увеличилась в 2,5 раза и превысила 30 тысяч человек. Более половины из них - военнослужащие Соединенных Штатов Америки", - сказал Шойгу, выступая на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии в Москве.

Он добавил, что на восточном фланге НАТО регулярно проводятся крупные учения, в основе сценария которых - военный конфликт с Россией и Белоруссией. "Отрабатывается применение ядерного оружия с задействованием стратегической авиации США и тактических ядерных сил НАТО", - уточнил Шойгу. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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