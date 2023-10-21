Найденные награды времен Великой Отечественной передали родным красноармейцев

Торжественное мероприятие по их вручению состоялось в Центральном доме Российской Армии

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Виктор Горемыкин передал награды участников Великой Отечественной войны, найденные во время поисковой работы и изучения архивов, родственникам красноармейцев. Об этом сообщили в Минобороны России.

Торжественное мероприятие по вручению найденных наград состоялось в Центральном доме Российской Армии.

"Сегодня хотел бы поблагодарить всех тех, кто вносит весомый вклад в сохранение исторической памяти о тех событиях. Это Департамент военной контрразведки ФСБ России, отдел ФСБ по Московскому гарнизону, Министерство обороны Российской Федерации. В результате оперативно-разыскных мероприятий, изучения архивных документов установлены владельцы боевых наград времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", - подчеркнул заместитель главы российского военного ведомства.

В мероприятии приняли участие представители общественных, ветеранских и молодежных организаций, военнослужащие Московского гарнизона.

Установленные имена

Как уточнили в Минобороны, удалось установить имя военнослужащего, награжденного орденом Славы III степени. Сержант Пашков Серафим Андреевич родился в 1924 году в городе Елец Орловской области. В наградном листе, полученном из архива, указано, что в ожесточенных боях с немецкими захватчиками 22-25 марта 1945 года в районе города Хайлингенбайль (ныне - город Мамоново Калининградской области) он "проявил мужество и отвагу, поддерживая бесперебойную связь с полком и давая возможность непрерывного управления боем, что привело к успеху войск". А в ходе уличных боев координировал огонь артиллерии, в результате чего были уничтожены восемь пулеметных точек и две минометные батареи.

Также найдены родственники сержанта Максимова Николая Васильевича, родившегося в 1926 году в Воронеже и награжденного в октябре 1945 года медалью "За боевые заслуги"; гвардии сержанта Уторникова Серафима Игнатьевича, родившегося в 1922 году в деревне Турабьево Московской области, награжденного в сентябре 1945 года медалью "За отвагу", и других фронтовиков.

Всего родным участников Великой Отечественной войны вручили восемь наград. Еще одна награда - орден "Знак почета", которой удостоился бывший начальник отдела кадров Октябрьской железной дороги Мельков Геннадий Вениаминович, родившийся в 1928 году в деревне Размахино Костромской области, будет передана в Музей железных дорог России. В настоящий момент родственников установить не удалось.