МО РФ заявило об уничтожении складов ВСУ на аэродроме Долгинцево в районе Кривого Рога

По данным ведомства, ВС РФ нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 118 районах

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ уничтожили склады боеприпасов и топлива Воздушных сил Украины на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В районе города Кривой Рог Днепропетровской области на аэродроме Долгинцево уничтожены склады боеприпасов и топлива Воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 118 районах.