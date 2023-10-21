21 октября, 11:12,
обновлено 21 октября, 11:26
Военная операция на Украине

МО РФ заявило об уничтожении складов ВСУ на аэродроме Долгинцево в районе Кривого Рога

По данным ведомства, ВС РФ нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 118 районах

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ уничтожили склады боеприпасов и топлива Воздушных сил Украины на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"В районе города Кривой Рог Днепропетровской области на аэродроме Долгинцево уничтожены склады боеприпасов и топлива Воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 118 районах. 

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