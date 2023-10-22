Авиация коалиции США за сутки 10 раз нарушила воздушное пространство Сирии

Как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон, зафиксировано четыре случая нарушения протоколов деконфликтации

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Авиация международной коалиции во главе с США за сутки 10 раз нарушила воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 10 нарушений тремя парами истребителей F-15, парой истребителей F-16 и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции", - сказал Кулить.

Также, по его словам, за сутки со стороны коалиции зафиксировано четыре случая нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.

"Подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", - отметил он.