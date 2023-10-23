23 октября, 12:08,
обновлено 23 октября, 12:31
Военная операция на Украине

В Минобороны РФ заявили об отражении атак ВСУ на купянском направлении

По данным ведомства, противник потерял до 195 военнослужащих

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток потеряли на купянском направлении до 195 военных и боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град". Об этом сообщили в Минобороны России.

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"На купянском направлении подразделения Западной группировки войск, используя результаты ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем, отразили девять атак штурмовых групп 32-й, 41-й механизированных, 57-й пехотной и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Новоегоровка Луганской Народной Республики. В районе населенного пункта Ольшана Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы", - сообщили там.

Там отметили, что противник за сутки потерял на этом направлении "до 195 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, боевую машину РСЗО "Град", а также орудие Д-20". Кроме того, российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Степовой Новоселовки в Харьковской области. 

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