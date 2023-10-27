27 октября, 11:13,
обновлено 27 октября, 11:39
Военная операция на Украине

ВС РФ нанесли удары по местам хранения катеров, аэродромной инфраструктуре ВСУ

© Минобороны России

По данным Минобороны, в результате ударов все объекты поражены

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ за неделю нанесли 19 ударов по местам хранения безэкипажных катеров, военной аэродромной инфраструктуре Вооруженных сил Украины (ВСУ), все объекты поражены.

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Об этом сообщили в Минобороны России.

"В период с 21 по 27 октября 2023 года Вооруженными силами РФ нанесено 19 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по арсеналам с артиллерийскими боеприпасами, местам хранения безэкипажных катеров, военной аэродромной инфраструктуре, а также базам горюче-смазочных материалов. Кроме того, поражались пункты размещения украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников. В результате ударов все назначенные объекты поражены", - сказали в ведомстве. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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