МО РФ сообщило о 17 нарушениях воздушного пространства Сирии коалицией США

По данным ведомства, инциденты зафиксировали в районе Эт-Танф

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Авиация международной коалиции во главе с США за сутки 17 раз нарушила воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 17 нарушений четырьмя парами истребителей F-15, четырьмя парами истребителей F-16 и многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C "коалиции", - заявил он. Также были зафиксированы три случая нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанные с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.

"В результате обстрела из гранатомета, произведенного террористами из района Бейтарун по позициям сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Бала провинции Алеппо, ранен один сирийский военнослужащий", - добавил Кулить. По его словам, всего в Идлибской зоне эскалации за сутки зафиксировано семь обстрелов со стороны группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана" (запрещены в РФ).

Кулить добавил, что представители ЦПВС за сутки провели две гуманитарные акции - в населенном пункте Хайян провинции Алеппо и в населенном пункте Ад-Диябия провинции Дамаск. В ходе акций нуждающемуся населению выдано 5,4 тонны гуманитарной помощи