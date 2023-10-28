МО РФ сообщило о поражении командного пункта Воздушных сил Украины на аэродроме Канатово

Всего за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 117 районах

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие поразили командно-диспетчерский пункт Воздушных сил Украины на аэродроме Канатово в Кировоградской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На аэродроме Канатово в Кировоградской области поражен командно-диспетчерский пункт Воздушных сил Украины", - сообщили там.

Всего за сутки, по данным российского военного ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 117 районах.