28 октября, 11:09,
обновлено 28 октября, 11:20
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о поражении командного пункта Воздушных сил Украины на аэродроме Канатово

© Минобороны России/ ТАСС

Всего за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 117 районах

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие поразили командно-диспетчерский пункт Воздушных сил Украины на аэродроме Канатово в Кировоградской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"На аэродроме Канатово в Кировоградской области поражен командно-диспетчерский пункт Воздушных сил Украины", - сообщили там.

Всего за сутки, по данным российского военного ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 117 районах. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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