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обновлено 30 октября, 11:30
Военная операция на Украине

В Минобороны РФ сообщили о потерях ВСУ на запорожском направлении

По данным ведомства, потери противника составили до 220 военнослужащих убитыми и ранеными

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток потеряли на запорожском направлении до 220 военнослужащих, 2 танка, включая танк Leopard производства Германии. Об этом сообщили в Минобороны России.

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"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили атаку штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Потери противника составили до 220 военнослужащих убитыми и ранеными, 2 танка, в том числе Leopard производства ФРГ, 2 боевые бронированные машины и 3 пикапа", - отметили в военном ведомстве.

Там добавили, что также в ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубица "Мста-Б". 

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