30 октября, 11:16,
обновлено 30 октября, 11:27
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об уничтожении арсенала ВСУ в Черкасской области

В ведомстве сообщили, что оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 128 районах

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции в минувшие сутки уничтожили в Черкасской области арсенал авиационных средств поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"В районе населенного пункта Дубиевка Черкасской области уничтожен арсенал авиационных средств поражения ВСУ. В районах населенных пунктов Степовая Новоселовка Харьковской области, Серебрянка Донецкой Народной Республики и Лепетиха Николаевской области поражены пункты управления 43-й, 67-й механизированных бригад, 35-й бригады морской пехоты и 31-й бригады оперативного назначения", - отметили в военном ведомстве.

Всего, по данным Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ за сутки нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 128 районах. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация