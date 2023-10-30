Минобороны РФ заявило об уничтожении арсенала ВСУ в Черкасской области

В ведомстве сообщили, что оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 128 районах

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции в минувшие сутки уничтожили в Черкасской области арсенал авиационных средств поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.

"В районе населенного пункта Дубиевка Черкасской области уничтожен арсенал авиационных средств поражения ВСУ. В районах населенных пунктов Степовая Новоселовка Харьковской области, Серебрянка Донецкой Народной Республики и Лепетиха Николаевской области поражены пункты управления 43-й, 67-й механизированных бригад, 35-й бригады морской пехоты и 31-й бригады оперативного назначения", - отметили в военном ведомстве.

Всего, по данным Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ за сутки нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 128 районах.