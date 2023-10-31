МО РФ заявило об использовании США граждан Нигерии как "бесплатной клинической базы"

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов отметил, что американские фармакологические препараты, которые поставляют в африканское государство, не имеют терапевтического эффекта

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Фармакологические препараты, которые США поставляют в Нигерию в рамках борьбы со СПИД и ВИЧ, не имеют терапевтического эффекта, а граждане африканской страны используются Пентагоном в качестве клинической базы, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Американские фармпрепараты, устойчивый рост потребления которых в Нигерии фиксируется данными статистики, не имеют реального терапевтического эффекта, а нигерийские граждане используются в качестве бесплатной клинической базы", - сказал он на брифинге по военно-биологической деятельности США.

Кириллов отметил, что эффективность программы США по борьбе с ВИЧ/СПИД на территории Нигерии вызывает вопросы. Так, по данным Минобороны РФ, уровень заболеваемости ВИЧ в Нигерии соответствует показателям 2009 года, несмотря на обильное финансирование биологических программ и рост числа нигерийских граждан, получивших антивирусную терапию препаратами компании Gilead, аффилированной с Пентагоном.

"Таким образом, под прикрытием проблематики общественного здравоохранения на Африканском континенте Пентагон решал собственные задачи: осуществляет мониторинг биологической обстановки, сбор и вывоз образцов возбудителей инфекционных болезней и их переносчиков", - указал генерал.

По его словам, эта деятельность продолжается и сейчас. Так, в августе управление Минобороны США по снижению угрозы оружия массового поражения заключило контракт с некоммерческой организацией RTI International, в рамках которого организация будет осуществлять эпидемиологический надзор на территории Нигерии.