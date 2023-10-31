МО РФ заявило о задаче Пентагона по мониторингу биообстановки в Ираке и Афганистане

По словам начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, в Вашингтоне подчеркивается необходимость привлечения сотрудников подрядных организаций военного ведомства на руководящие должности, а полевые работы предполагается поручить местным специалистам, "обязательно способным взаимодействовать с нужными министерствами"

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Российская сторона располагает материалами, подтверждающими, что военным ведомством США поставлена задача мониторинга биологической обстановки в Ираке и Афганистане. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Мы неоднократно отмечали, что одной из задач Пентагона является так называемый биологический шпионаж - анализ эпидобстановки вдоль границ геополитических противников и в предполагаемых районах развертывания воинских контингентов. В нашем распоряжении имеются материалы, подтверждающие, что американским военным ведомством была поставлена задача мониторинга биологической обстановки на территориях Ирака и Афганистана, приграничных с Китаем, Турцией, Пакистаном, Саудовской Аравией", - сказал он на брифинге по военно-биологической деятельности США.

По словам начальника войск РХБЗ, в документах подчеркивается необходимость привлечения сотрудников подрядных организаций Пентагона на руководящие должности, а полевые работы предполагалось поручить местным специалистам, "обязательно способным взаимодействовать с нужными министерствами". "При этом рекомендовано ограничить следы, ведущие к подрядчику, - осуществлять короткие поездки в Афганистан и Ирак из офиса в Дубае только по необходимости", - добавил Кириллов.

Начальник войск РХБЗ указал на то, что отдельные проекты были реализованы под прикрытием Госдепартамента "с целью избежать обвинения в адрес американского военного ведомства". "Обратите внимание на программу исследований Госдепа в Афганистане - она предполагала изучение возбудителей особо опасных и экономически значимых болезней - туляремии, сибирской язвы, ящура, а также отбор биологических проб на территории страны и их транспортировку в США", - отметил он.