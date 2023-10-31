Предприятия ОПК Сибири увеличили выпуск спецпродукции на 60% за первую половину 2023 года

Полпред президента Анатолий Серышев отметил, что в большинстве субъектов округа отмечается положительная динамика по росту индекса промышленного производства

ТОМСК, 31 октября. /ТАСС/. Выпуск специальной продукции предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Сибирского федерального округа (СФО) увеличился почти на 60% в первой половине 2023 года. Об этом сообщил полпред президента РФ в СФО Анатолий Серышев на выездном совещании Совета безопасности РФ в Томске.

"Значительная роль в экономике округа принадлежит оборонной промышленности. Предприятия ОПК в прошлом году почти на 30% увеличили выпуск военной, специальной продукции, на 10% - выпуск гражданской продукции. Особо отмечу, что за 6 месяцев текущего года выпуск специальной продукции в округе увеличился почти на 60%", - сказал Серышев.

Он добавил, что в большинстве субъектов округа отмечается положительная динамика по росту индекса промышленного производства. В первом полугодии 2023 года нарастили объемы производства Алтайский край - 174%, Омская область - 106,5%, Новосибирская область - 105,6%, Республика Хакасия - 103,1%, Республика Алтай - 102,1%.