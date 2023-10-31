В КБР участникам СВО вручили госнаграды

Глава региона Казбек Коков отметил, что большинство бойцов являются добровольцами

НАЛЬЧИК, 31 октября. /ТАСС/. Участников СВО поощрили госнаградами в Кабардино-Балкарии (КБР), их вручил глава региона Казбек Коков.

"Многие наши ребята за мужество и отвагу удостоены высоких государственных наград России. Сегодня вручил награды нашим героям. Указом президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награждены: орденом Мужества - Ильяс Атаев, медалью "За отвагу" - Наурыз Лиев, медалью "За храбрость" II степени - Максим Кушнин, Иван Лунев, Александр Лысенко, Батай Шамурзаев, Марат Шахбабаев, Аслан Халилов", - написал Коков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что большинство бойцов являются добровольцами. "Это мужской выбор, это сила духа. И именно эта сила объединяет сегодня всех нас, консолидирует российское общество перед лицом врага", - добавил Коков.