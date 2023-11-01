Шойгу: группировки войск и формируемые соединения доукомплектуют новыми специалистами

По словам министра обороны, за 2023 год подготовлено свыше 93 тыс. таких специалистов

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Более 25 тыс. специалистов, подготовленных для применения высокотехнологичного оружия, пополнят состав существующих группировок войск и вновь формируемых соединений и воинских частей. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

Он отметил, что широкое применение в ходе спецоперации высокотехнологичного вооружения вызвало необходимость увеличения числа военнослужащих, способных его эффективно эксплуатировать с учетом боевого опыта. Министр сообщил, что за 2023 год подготовлено более 93 тыс. таких специалистов.

"Свыше 25 тыс. из них предназначены для доукомплектования группировок войск, а также вновь формируемых соединений и воинских частей. Итоги экзаменов показали, что обучаемые усвоили знания и навыки на должном уровне. Это позволило им приступить к выполнению служебных обязанностей без дополнительной подготовки в войсках", - сказал он на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил РФ.