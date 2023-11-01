Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Белгородской областью

В ведомстве добавили, что беспилотник был самолетного типа

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Киев предпринял попытку атаковать объекты РФ беспилотником (БПЛА), дрон уничтожен российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородской областью.

Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Сегодня около 18:10 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - отметили в ведомстве.