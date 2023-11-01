Кадыров сообщил о переходе в "Ахмат" бывших медработников ЧВК "Вагнер"

По словам главы Чечни, ранее медперсонал двух подразделений общими усилиями спасал жизни бойцов на сложных направлениях

ГРОЗНЫЙ, 1 ноября. /ТАСС/. Ряды спецназа "Ахмат" пополнили бывшие медработники ЧВК "Вагнер", сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

"Вслед за внушительной группой бывших бойцов ЧВК "Вагнер" ряды спецназа "Ахмат" пополнили и медработники, входившие ранее в состав этого же военного формирования. На самом деле свой выбор бывшие бойцы ЧВК делают неслучайно. Многие представители "Вагнера" и спецназа "Ахмат" были лично знакомы и раньше", - написал Кадыров.

По его словам, ранее медперсонал двух подразделений общими усилиями спасал жизни бойцов на сложных направлениях. "Все условия для продолжения врачами своей благородной работы на фронте имеются. У госпиталя "Ахмат" постоянно обновляется медтранспорт, поступают лекарства, оборудование, необходимые медицинские изделия", - добавил он.

Ранее глава Чечни сообщал о переходе в состав спецназа "Ахмат" более 170 экс-бойцов ЧВК "Вагнер".