2 ноября, 11:56
Военная операция на Украине

В МО РФ сообщили о потерях ВСУ на донецком направлении

© Минобороны России/ ТАСС

За сутки противник потерял до 115 военных, 9 БМП, включая 8 Bradley

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Российские военные на донецком направлении отразили атаку штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Клещеевки. Как сообщили в Минобороны России, противник потерял за сутки до 115 военных, танк, 9 БМП, в том числе 8 Bradley.

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"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 5-й штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики (ДНР). Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 54-й, 93-й механизированных и 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Раздоловка, Звановка и Андреевка ДНР. Суточные потери противника составили до 115 военнослужащих, танк, 9 боевых машин пехоты, в том числе 8 БМП Bradley производства США, и 4 автомобиля", - отметили в ведомстве.

В Минобороны РФ уточнили, что в ходе контрбатарейной борьбы также поражены две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-20. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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