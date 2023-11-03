3 ноября, 02:03
Военная операция на Украине

Самолеты Су-25СМ поразили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

© Минобороны России

Также пилоты нанесли удар по району скопления живой силы и техники противника, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Экипажи штурмовиков армейской авиации Су-25СМ группировки войск "Центр" нанесли удары 122-мм неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и району скопления живой силы ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Выполняя условия полетного задания на предельно малых высотах, не более 25-30 м, огибая рельеф местности, ударная группа истребителей-штурмовиков приблизилась к цели на дистанцию применения вооружения. После наведения на цель летчики выполнили прием кабрирования, сопровождаемый резким набором высоты с задиранием носа самолета выше горизонта, и произвели пуски 122-мм неуправляемых ракет С-13 по опорному пункту и району скопления живой силы и техники противника", - говорится в сообщении.

Как уточнили в МО РФ, после поражения целей летчики совершают противоракетный маневр, сопровождаемый выпуском тепловых ловушек.

Штурмовик Су-25 предназначен для непосредственной поддержки сухопутных подразделений днем и ночью, а также для уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. Самыми распространенными модификациями этого самолета в ВС РФ являются Су-25СМ, Су-25СМ3 и учебно-боевая версия Су-25УБ. Штатное вооружение - авиационная пушка ГШ-30-2, корректируемые авиабомбы КАБ-500 и КАБ-1500, подвесные пушечные установки УАК-23-250 и СППУ-1, неуправляемые авиационные ракеты различных калибров, комплекс "Вихрь" и другие управляемые ракеты классов "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация