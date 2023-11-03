Самолеты Су-25СМ поразили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

Также пилоты нанесли удар по району скопления живой силы и техники противника, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Экипажи штурмовиков армейской авиации Су-25СМ группировки войск "Центр" нанесли удары 122-мм неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и району скопления живой силы ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Выполняя условия полетного задания на предельно малых высотах, не более 25-30 м, огибая рельеф местности, ударная группа истребителей-штурмовиков приблизилась к цели на дистанцию применения вооружения. После наведения на цель летчики выполнили прием кабрирования, сопровождаемый резким набором высоты с задиранием носа самолета выше горизонта, и произвели пуски 122-мм неуправляемых ракет С-13 по опорному пункту и району скопления живой силы и техники противника", - говорится в сообщении.

Как уточнили в МО РФ, после поражения целей летчики совершают противоракетный маневр, сопровождаемый выпуском тепловых ловушек.

Штурмовик Су-25 предназначен для непосредственной поддержки сухопутных подразделений днем и ночью, а также для уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. Самыми распространенными модификациями этого самолета в ВС РФ являются Су-25СМ, Су-25СМ3 и учебно-боевая версия Су-25УБ. Штатное вооружение - авиационная пушка ГШ-30-2, корректируемые авиабомбы КАБ-500 и КАБ-1500, подвесные пушечные установки УАК-23-250 и СППУ-1, неуправляемые авиационные ракеты различных калибров, комплекс "Вихрь" и другие управляемые ракеты классов "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".