В ДНР с начала СВО подготовили более 10 тыс. операторов всех типов дронов

Выпускники Республиканского центра беспилотных систем им. Героя России Владимира Жоги уже работают практически во всех регионах России, в том числе в качестве инструкторов

ДОНЕЦК, 3 ноября. /ТАСС/. Республиканский центр беспилотных систем (РЦБС) имени Героя России Владимира Жоги подготовил более 10 тыс. операторов. Как сообщил ТАСС начальник центра Дмитрий Баров, в их числе - операторы ударных и разведывательных беспилотников, а также FPV-дронов.

"С начала работы РЦБС подготовил для армии России более 10 тыс. военных специалистов", - сказал он.

Баров уточнил, что подготовлены операторы ударных беспилотников, дронов-камикадзе, FPV-дронов, беспилотных систем разведывательно-ударного контура. Выпускники центра уже работают практически во всех регионах России, в том числе в качестве инструкторов. Кроме того, специалисты центра многократно испытали и передали в тиражирование различные модификации беспилотных воздушных судов, которые активно применяются на фронте.

Республиканский центр беспилотных систем был открыт в начале 2022 года. Он назван в честь Героя России и ДНР Владимира Жоги, погибшего в Волновахе во время эвакуации мирных жителей.