"Рособоронэкспорт" с 2000 года поставил военной продукции более чем на $211 млрд

Cспецэкспортер выполнил более чем 12 000 контрактов в 122 странах мира

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. АО "Рособоронэкспорт" с 2000 по 2023 год поставил продукции военного назначения на сумму более $211 млрд. Об этом говорится в официальном Telegram-канале спецэкспортера.

"Рособоронэкспорт" с 2000 по 2023 год экспортировал продукцию военного назначения на сумму свыше $211 млрд по более чем 12 000 контрактов в 122 страны мира", - указано в сообщении.

АО "Рособоронэкспорт" - единственная в России государственная организация по экспорту и импорту всего спектра продукции, услуг и технологий военного и двойного назначения. Компания образована 4 ноября 2000 года и является одним из лидеров мирового рынка вооружений. На долю компании приходится более 85% экспорта российских вооружений и военной техники.