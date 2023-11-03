3 ноября, 16:48
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Российские миротворцы в Карабахе свернули еще один наблюдательный пост

Речь идет о посте в Шушинском районе, сообщили в МО РФ

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе свернул еще один наблюдательный пост в Шушинском районе, следует из бюллетеня Минобороны РФ.

"В ходе оптимизации системы наблюдения свернут один наблюдательный пост в Шушинском районе", - говорится в бюллетене.

Отмечается, что совместная группа Азербайджана и Карабахского экономического района продолжает работы по восстановлению подачи электроэнергии в населенные пункты района в сопровождении российских миротворцев. 

Теги:
АзербайджанАрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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