3 ноября, 18:13
Военная операция на Украине

Кадыров вручил ключи от автомобилей командирам чеченских подразделений

Всего военным передали 17 автомобилей марки Mercedes и GMC

ГРОЗНЫЙ, 3 ноября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров вручил ключи от 17 автомобилей марки Mercedes и GMC командирам чеченских силовых подразделений, которые вносят значительный вклад в проведение специальной военной операции на Украине.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"С удовольствием вручил ключи от автомобилей премиум-класса командирам силовых подразделений Чеченской Республики. Для них приобретены современные и качественные машины. Такой подарок для наших братьев сделан в знак благодарности за образцовую и верную службу", - написал Кадыров в Telegram-канале.

По его словам, будучи еще рядовыми сотрудниками правоохранительных органов, они зарекомендовали себя как храбрые, самоотверженные и принципиальные воины.

"Отмеченные сегодня командиры не раз доказывали свою преданность интересам Родины, обладают прекрасным послужным списком, а их заслуги отмечены высокими государственными наградами. В настоящее время они также вносят значительный вклад в проведение специальной военной операции на Украине", - добавил Кадыров. 

Теги:
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияЧечняВоенная операция на Украине
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