Главком ВМФ принял участие в открытии российско-мьянманских морских учений

Церемония прошла в городе Янгон

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Главком ВМФ России Николай Евменов принял участие в церемонии открытия первых в современной истории российско-мьянманских военно-морских учений. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Николай Евменов вместе с главнокомандующим ВМС Республики Союз Мьянма адмиралом Мо Аунгом возглавил церемонию открытия первых в современной истории российско-мьянманских военно-морских учений", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ уточнили, что церемония прошла в городе Янгон. В ней приняли участие командование и члены экипажи российских и мьянманских кораблей, задействованных в учениях, их береговая фаза началась несколько дней назад. С моряками обеих стран были проведены тактические летучки по предстоящим эпизодам морской фазы и учения по связи. Состоялись взаимные посещения кораблей участников учений.

"На больших противолодочных кораблях "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев" были проведены тренировки корабельных боевых расчетов, вахтенных офицеров, рулевых и сигнальщиков, а также досмотровых групп", - уточнили в военном ведомстве.

В ходе практической части учений, которые пройдут в период с 7 по 9 ноября в акватории Андаманского моря, будут отработаны совместное маневрирование и артиллерийские стрельбы по воздушной и надводной целям, поиск подводной лодки с применением морской авиации, отражение условной террористической атаки малоразмерных быстроходных катеров на отряд кораблей и другие учебные эпизоды.

После проведения церемонии российский и мьянманский адмиралы посетили тренажерный комплекс учебного командования ВМС Мьянмы и посадили памятное дерево в честь начала учений. В этот же день адмиралы посетят корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев".