Режиссер и балетмейстер Александр Сапрунов погиб в ходе СВО

В Рязанском музыкальном театре выразили соболезнования в связи с его смертью

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Режиссер и балетмейстер Александр Сапрунов героически погиб в ходе специальной военной операции, сообщил во "ВКонтакте" Рязанский музыкальный театр.

"В Рязанском музыкальном театре - большое горе. Оборвалась жизнь режиссера и балетмейстера Александра Сапрунова. Он героически погиб в ходе специальной военной операции. Никакими словами невозможно передать боль и скорбь, которую испытывают друзья, родные и близкие, а также все поклонники творчества Александра Сапрунова", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в театре как режиссер Сапрунов поставил мюзиклы М. Дунаевского "Алые паруса" и И. Зубкова "12 стульев", Е. Шашина "Приключения Дюймовочки", оперы А. Г. Рубинштейна "Демон" и П.И. Чайковского "Евгений Онегин", оперетты Ж. Оффенбаха "Званый вечер с итальянцами", И. Штрауса "Цыганский барон", Ф. Легара "Веселая вдова", концертные программы к Дню Победы и Дню народного единства.

"Как балетмейстер-постановщик работал над мюзиклами В. Баскина "Средство Макропулоса" и "Здравствуйте, я ваша тетя!", Е. Шашина "Приключения кота в сапогах" и "Иван-Царевич и Серый Волк против Кощея и Бабы Яги", музыкальными комедиями А. Колкера "Труффальдино из Бергамо" и Г. Канчели "Проделки Ханумы", оперой Ж. Бизе "Кармен". Творческий человек жив, пока живы его произведения. С нами остались спектакли Александра Сапрунова, которые до сих пор горячо любимы всеми поклонниками Рязанского музыкального театра", - отмечается в сообщении.