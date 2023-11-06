В ДНР сообщили об использовании ВСУ беспилотников для ударов у трассы Донецк - Мариуполь

Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин пояснил, что это обусловлено относительной близостью линии соприкосновения к этому участку дороги

ДОНЕЦК, 6 ноября. /ТАСС/. Украинские войска начали использовать беспилотники для ударов в непосредственной близости с трассой Донецк - Мариуполь. Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

"Последние дни мы зафиксировали целый ряд сбросов взрывных устройств с коптеров вблизи трассы Донецк - Мариуполь. Это обусловлено относительной близостью линии соприкосновения к этому участку трассы и желанием противника максимально навредить", - сказал Гагин.

Трасса Донецк - Мариуполь является оной из двух ключевых автомагистралей, соединяющих столицу ДНР с южной частью региона, Запорожской и Херсонской областями, она также ведет в Крым. Ежедневно по этой дороге проезжают сотни гражданских машин и общественный транспорт.