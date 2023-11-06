Глава Республики Союз Мьянма посетила корабль "Адмирал Трибуц"

На его борту Мин Аун Хлайн приветствовал главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Делегация Республики Союз Мьянма (РСМ) во главе с председателем Государственного административного совета, премьер-министром, главнокомандующим вооруженными силами старшим генералом Мин Аун Хлайн посетила большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота РФ "Адмирал Трибуц". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня на большом противолодочном корабле Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" <...> состоялся прием делегации Республики Союз Мьянма (РСМ), в котором принял участие глава государства - председатель Государственного административного совета, премьер-министр, главнокомандующий Вооруженными силами РСМ старший генерал Мин Аун Хлайн", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что "Адмирал Трибуц" задействован в первых в современной истории военно-морских учениях России и Мьянмы. На борту корабля Мин Аун Хлайна приветствовал главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов. Во встрече также приняли участие российские дипломаты во главе с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Союз Мьянма Искандером Азизовым.

5 ноября Евменов вместе с главнокомандующим ВМС Республики Союз Мьянма адмиралом Мо Аунгом возглавили церемонию открытия военно-морских учений. Церемония прошла в городе Янгон.