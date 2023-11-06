6 ноября, 11:04,
обновлено 6 ноября, 11:15
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о предотвращении пяти попыток высадки ВСУ на левом берегу Днепра

По данным ведомства, в результате боевых действий суточные потери противника составили до 130 военнослужащих убитыми и ранеными

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Российские войска за прошедшие сутки предотвратили пять высадок Вооруженных сил Украины (ВСУ) на левом берегу Днепра на херсонском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"На херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения предотвращено пять попыток высадки противника на левом берегу Днепра. В результате боевых действий суточные потери противника составили до 130 военнослужащих убитыми и ранеными, а также 3 автомобиля", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицу Д-20, а также три орудия Д-30. 

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