7 ноября, 08:55

На Кубани на нефтеперерабатывающем заводе пройдут учения с применением БПЛА

Жителей призвали сохранять спокойствие

КРАСНОДАР, 7 ноября. /ТАСС/. Учения пройдут на территории Туапсинского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае с применением беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Туапсинского района.

"Сегодня до 15:00 Туапсинский НПЗ будет проводить учения с привлечением беспилотного летательного аппарата, сообщили в отделе по делам ГО и ЧС Туапсинского района", - говорится в сообщении.

Власти района также призвали жителей и гостей города сохранять спокойствие.
​​​​​​ 

Теги:
РоссияКраснодарский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация