На Кубани на нефтеперерабатывающем заводе пройдут учения с применением БПЛА

Жителей призвали сохранять спокойствие

КРАСНОДАР, 7 ноября. /ТАСС/. Учения пройдут на территории Туапсинского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае с применением беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Туапсинского района.

"Сегодня до 15:00 Туапсинский НПЗ будет проводить учения с привлечением беспилотного летательного аппарата, сообщили в отделе по делам ГО и ЧС Туапсинского района", - говорится в сообщении.

Власти района также призвали жителей и гостей города сохранять спокойствие.

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