Военный рассказал, что ВС РФ втрое сократили время пребывания на огневых позициях на СВО

Сейчас время нахождения бойцов на огневых точках не превышает нескольких минут, сообщил боец группировки "Восток", огнеметчик-заряжающий ТОС-1А "Солнцепек" с позывным Белый

ДОНЕЦК, 7 ноября. /ТАСС/. Российские артиллеристы за последний год втрое сократили время пребывания на огневых позициях в Донбассе. Сейчас время нахождения бойцов на огневых точках не превышает нескольких минут, сообщил ТАСС боец группировки "Восток", огнеметчик-заряжающий ТОС-1А "Солнцепек" с позывным Белый.

"Усовершенствуем методику работы. Если взять год назад, то сейчас у нас все очень быстро происходит, поскольку чем больше времени находимся на огневой, тем больше шансов у нас попасть под ответный огонь. Мы втрое сократили время пребывания на огневых [позициях] за этот год. Всего несколько минут - и уезжаем", - сказал боец.

По его словам, точки для огневых позиций выбираются не только с учетом тактически выгодного местоположения, но и с учетом возможности быстрого отвода орудия и личного состава.

Белый подчеркнул, что расчеты "Солнцепека" из соображений безопасности работают преимущественно ночью. Он уточнил, что экипаж "Солнцепека" является одной из приоритетных для ВСУ целей.