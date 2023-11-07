7 ноября, 10:42
Военная операция на Украине

Военный рассказал, что ВС РФ втрое сократили время пребывания на огневых позициях на СВО

Сейчас время нахождения бойцов на огневых точках не превышает нескольких минут, сообщил боец группировки "Восток", огнеметчик-заряжающий ТОС-1А "Солнцепек" с позывным Белый

ДОНЕЦК, 7 ноября. /ТАСС/. Российские артиллеристы за последний год втрое сократили время пребывания на огневых позициях в Донбассе. Сейчас время нахождения бойцов на огневых точках не превышает нескольких минут, сообщил ТАСС боец группировки "Восток", огнеметчик-заряжающий ТОС-1А "Солнцепек" с позывным Белый.

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"Усовершенствуем методику работы. Если взять год назад, то сейчас у нас все очень быстро происходит, поскольку чем больше времени находимся на огневой, тем больше шансов у нас попасть под ответный огонь. Мы втрое сократили время пребывания на огневых [позициях] за этот год. Всего несколько минут - и уезжаем", - сказал боец.

По его словам, точки для огневых позиций выбираются не только с учетом тактически выгодного местоположения, но и с учетом возможности быстрого отвода орудия и личного состава.

Белый подчеркнул, что расчеты "Солнцепека" из соображений безопасности работают преимущественно ночью. Он уточнил, что экипаж "Солнцепека" является одной из приоритетных для ВСУ целей. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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